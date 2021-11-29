«الأوقاف» تعلن المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم في الفترة من 11 – 15 ديسمبر 2021، وعددهم 74 متسابقًا و12 محكمًا من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى المحكمين بالمسابقة.

أسماء المؤهلين للمشاركة بالمسابقة العالمية للقرآن

أولًا: المشاركون من داخل جمهورية مصر العربية

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة من أصحاب الصوت الحسن – بالترتيل – (من الجنسين):

1. عبد الله علي محمد محمد الشرقية

2. سارة أيمن أحمد موسى الدقهلية

3. إيمان جمال فاروق حسن الشرقية

حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة

4. نادي سعد جابر محمد بني سويف

5. محمد أحمد حسن عبد الحليم الإسكندرية

6. أحمد محمد محمد علي السيد الدقهلية

7. أسماء عادل سيد أحمد محمد كفر الشيخ

8. عبد الرحمن مهدي جمال أحمد المنوفية

9. أميرة أحمد عبد الوهاب محمد القليوبية

10. أحمد عبد اللاه رشدي عبد اللاه البحيرة

11. زينب علي محمد أحمد بني سويف

حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة تحت 12

12. مصطفى السيد نصر عبد السلام البحيرة

13. روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي البحيرة

14. أحمد تامر ممدوح محمد صبري الشرقية

15. شيرين محمد عبد الله أمين الجيزة

فرع الأئمة: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره

16. أيمن منصور عبد العزيز الجيزة

17. محمد حسن عبدالعظيم حسن القاهرة

18. أحمد مهدي مصطفى مهدي المنوفية

ثانيًا: المشاركون من خارج جمهورية مصر العربية:

1. المغرب.. حمزة صابو الأول أفريقيا

2. العراق.. حسان عبد الصمد محمود الأول آسيا

3. تشاد.. علي عطية إبراهيم الثاني أفريقيا

4. الأردن.. حمزة خالد فايز خريشة الأول آسيا

5. غانا.. كامل إما والله باب الواعظ الثاني أفريقيا

6. غانا.. يوسف إسحاق هاشم الثاني أفريقيا

7. الكونغو الديمقراطية.. أبو بكر تشمالا الثاني أفريقيا

8. الكونغو الديمقراطية.. مصطفى كابولوتا الأئمة أفريقيا

9. فلسطين.. بلال غازي عبد المحسن أبو داوود الأول آسيا

10. تنزانيا.. ربيعة عبد الله قاسم حمد الثاني أفريقيا

11. بوروندي.. أوويمانا مريم الثاني أفريقيا

12. البحرين.. فهد عدنان محمد خلف فخرو الأول آسيا

13. رواندا.. بيزينيو حسين الثاني أفريقيا

14. روسيا.. أصل الدين ستار وفي الأئمة آسيا

15. روسيا.. عثمان ذو الفقار حاجيوف الثاني آسيا

16. السعودية.. أنس بن سالم بن سعد الشمري الأول آسيا

17. كينيا إكرام.. آدن بولي محمد الثاني أفريقيا طواهير علي علوي الثاني أفريقيا

19. سلطنة عمان.. أحمد بن عبد الله بن محمد المعولي الأول آسيا

20. الإمارات العربية.. المتحدة نور محمد عبد الله سلطان الحمودي الأول آسيا

21. الإمارات العربية المتحدة.. إبراهيم جاسم أحمد جاسم الأئمة آسيا

22. الكاميرون.. روميدو أحمد محمد الثاني أفريقيا

23. الهند.. أنصاري منهاج أحمد سراج أحمد الثاني آسيا

24. الهند.. محمد طارق أنصاري الأئمة آسيا

25. أوكرانيا.. آنام آبول الثاني أوروبا

26. الكويت.. فهد خالد جاسم حامد الأول آسيا

27. تونس.. محمد بن عبد القادر معرف الأول أفريقيا

28. جزر القمر.. محمود علي شانفي الثاني أفريقيا

29. ليبيا.. عبد الحميد عبد الله عمر الأول أفريقيا

30. البوسنة والهرسك.. عدنان معطي الثاني أوروبا

31. بنين.. إبراهيم إبراهيم الثاني أفريقيا

32. الجابون.. آدم عبد العزيز الثاني أفريقيا

33. جنوب السودان.. محمد عبد المنعم ملوال الأئمة أفريقيا

34. جنوب السودان.. إسماعيل جيبي صباح الأول أفريقيا

35. تتارستان.. مفاحونفا آسية بنت محمد الثاني آسيا

36. صربيا.. ميرفان محمدوف الثاني آسيا

37. الشيشان.. خاسوخانوف بيك خان الثاني آسيا

38. داغستان.. تاج الدين سعد اللايف الثاني آسيا

39. داغستان.. عامر محمدوف بن قربان الثاني آسيا

40. بروناي.. محمد حذري بن حاج محمد الثاني آسيا 41. الجزائر محمد رضا زيان الأول أفريقيا

42. كازاخستان.. نظر سلطانباي الثاني آسيا

43. كوت ديفوار.. درامي إسماعيل الثاني أفريقيا

44. كوت ديفوار.. ديالو مامادو بشير الثاني أفريقيا

45. السودان.. مصعب فضل المولي أحمد يوسف الأول أفريقيا

46. السودان.. عوض الله الطيب أحمد محمد الأئمة أفريقيا

47. جمهورية أنغوشيا.. تشانييوف محمد بن حسن الثاني آسيا

48. سيبيريا - روسيا.. شريبوف منصور الثاني آسيا

ثالثًا: المشاركون من الطلاب الوافدين داخل جمهورية مصر العربية

1. بشير إمام عثمان نيجيريا

2. عبد الرحمن صالح نيجيريا

3. عبدالرحمن أحمد نيجيريا

4. رئيس أكمل رشيد إندونيسيا

5. أسرول هراهب بن محمد افندي إندونيسيا

6. عمر جيرو بوركينا فاسو

7. مالك بن علي امباي السنغال

8. موسي آدم إسحاق محمد السودان

رابعًا: المحكمون من خارج جمهورية مصر العربية

1. فهد فرج أحمد الرفاعي الجهني السعودية آسيا

2. معاذ الخلطي المغرب أفريقيا

3. توفيق إبراهيم أحمد ضمرة الأردن آسيا

4. مصعب عبد الرازق محمد شريف البحرين آسيا

5. فاديم إليا صوف صديقويتش روسيا آسيا

خامسًا: المحكمون من داخل جمهورية مصر العربية

1. الشيخ محمد أحمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية

2. الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح الأستاذ بكلية القرآن الكريم

3. الدكتور جمال فاروق جبريل الدقاق عميد كلية الدعوة السابق

4. الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطي قارئ بالإذاعة والتليفزيون

5. الشيخ عبد الباسط محمد عمارة مدير عام إدارة وسط القاهرة

6. الدكتور أحمد محمد خطاب مدرس بكلية القرآن الكريم

7. الشيخ سراج الدين محمد سليمان إمام وخطيب ومدرس