بالأسماء.. إصابة 8 في مشاجرة بـ«الشوم» بين عائلتين بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة بالشوم والعصي بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

مشاجرة بين عائلتين

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالشوم والعصي بمركز قفط، وإصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء المصابون في المشاجرة

والمصابون هم محمد عبدالرازق محمد، 42 عامًا، وعبدالوهاب أبو العلي محارب، 40 عامًا، وإسلام سيد حسن، 40 عامًا، وأشرف جابر أحمد، 40 عامًا، ومحمود جابر أحمد، 45 عامًا، ومحمد أحمد جابر، 15 عامًا، وأحمد محمد جابر، 19 عامًا، وعبدالله محمد جابر، 16 عامًا، ونُقل جميعا إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة وفرضت كردونا أمنيا، وتمكنت من ضبط 5 متهمين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.