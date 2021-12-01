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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:21 ص | الأربعاء 01 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بالطموح والرغبة في النجاح طول الوقت، كما يحب الخروج عن المألوف، ويبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن»، نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل، وتتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس بمنزل الأصدقاء ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة، وقدرة على التواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.

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