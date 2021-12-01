5 خطوات لتقوية مناعتك في الشتاء.. أبرزها الامتناع عن التدخين «فيديو»

ظهر منذ أيام متحور جديد لفيروس كورونا، وأثار حالة من القلق بين الناس، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، الذي تم اكتشافه في أفريقيا يمثل خطورة كبيرة.

متحور كورونا الجديد أوميكرون

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، لا يزال قيد التجارب لمعرفة مدى خطورته، وتحديد اللقاح المناسب له، ولكن التجارب الأولية أثبتت أن المتحور الجديد سريع الانتشار.

تقوية المناعة لمقاومة الفيروسات

وأضاف أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تقوية المناعة وخاصة في فصل الشتاء، تقلل من الإصابة بفيروس كورونا، ومن الأشياء التي تساعد على تقوية المناعة، التعرض للشمس، وشرب السوائل، وممارسة الرياضة، والامتناع عن التدخين، والبعد عن القلق والتوتر والضغوط النفسية، والنوم بقدر كافٍ.

الوقاية من متحور كورونا الجديد أوميكرون

وأشار «عقبة» إلى أنه على الجميع الالتزام في الأيام الباردة بلبس الملابس الثقيلة التي تساعد على الحماية من الأمراض، والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية، والالتزام بأساليب الوقاية، والإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ما يساعد على الحماية من متحور كورونا الجديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة بأفريقيا، وبدأ انتشاره حول العالم.