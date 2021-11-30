بعد افتتاح «الكباش».. تعرف على كيفية دخول الطريق.. فيديو

قال أحمد العربي، مدير عام معبد الأقصر، إنه تم السماح بالدخول لـ طريق الكباش وزيارته مجانًا من قبل السياح والزوار المصريين لفترة معينة، تزامنا مع افتتاح الطريق يوم الخميس الماضي، على أن يتم الدخول بنفس تذاكر دخول المعبدين سواء معبد الأقصر في وسط مدينة الأقصر، أو معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر بمنطقة الكرنك، وإمكانية دخول الطريق من الجانبين من بوابة المعبد، عقب الحصول على تذاكر الدخول.

توفير تذاكر طريق الكباش في معبدي الأقصر والكرنك

وأكد مدير عام معبد الأقصر، في بث مباشر لـ «الوطن»، أنه سيتم تقنين الوضع والاستقرار على الأفكار المطروحة من قبل وزارة الآثار المصرية، بخصوص تسعير تذكرة دخول طريق الكباش على أن يتم توفيرها في معبدي الأقصر والكرنك ومنافذ بيع التذاكر، وكذلك مكتبة مصر العامة، مضيفا، أنه سيتم الإعلان وتحديد سعر التذكرة رسميا قبل التطبيق الفعلي لها بـ حوالي 6 أشهر، داخل المناطق الآثرية.

الطريق على امتداد 2700 متر

وأوضح «العربي»، أن طريق الكباش يُسمى بطريق المواكب والاحتفالات الدينية «طريق الإله»، ويربط بين معبدي الأقصر والكرنك بحوالي 2700 متر، وتم البدء في إنشائه في عصر الأسرة الـ 18، ويتميز الجزء الموجود داخل معبد الأقصر بكباش متميزة تتخذ شكل آدمي وهو جسم أسد ورأس «تبنوا الملك» الذي يعود للأسرة الـ 30.

حفل طريق الكباش

وشهدت المحافظة السياحية حفلا عالميا يوم الخميس الماضي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقرينته، وعدد من السفراء من مختلف الدول الأجنبية لدى مصر، وآخرين من مختلف الوزارات والهيئات المتنوعة التنفيذية والسياسية المحلية.