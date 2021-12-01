العثور على 5 رؤوس حمير بقرية أبو الخاوي بالبحيرة.. والأهالي: «مش تبعنا»

عثر أهالي قرية أبو الخاوي، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم، على 5 رؤوس حمير بأرض السبعة التابعة للقرية، وأُبلغت الجهات الأمنية، والتي انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وحُرر المحضر اللازم.

اخطار بالواقعة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز النجدة، يفيد العثور على 5 رؤوس حمير وأحشائها الداخلية والأرجل ملقاة بإحدى الترع بقرية أبو الخاوى التابعة لمركز كوم حمادة.

لجنة من الطب البيطري

وعلى الفور تم تشكيل لجنة مكونة من جمال الفيل نائب رئيس المركز، والدكتور فتحي الأسود مدير الإدارة البيطرية، والدكتور عادل رضوان مدير مجزر كوم حمادة، والدكتور خالد إسماعيل مدير الإدارة البيطرية، وتم التوجه إلى المكان المذكور، وأعدت اللجنة تقريرا وتم تقديمه للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

رأي أهالي القرية

ومن جانبه أكد أحمد أغا، أحد سكان قرية أبو الخاوي، أن هذاالأمر تكرر أكثر من مرة، حيث عثروا سابقا على رؤوس حمير بمنطقة السبعة، مشيراً إلى أنها لا تخص أهالي القرية.

وذكر أن تلك الأرض خالية من الزرع والسكان، وتقع على الطريق الذي يربط كوم حمادة بمحافظة المنوفية، مرجحا إلقاء هذه الرؤوس من إحدى السيارات المارة من محافظة المنوفية بتلك المنطقة.