جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من «الآيس»

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة محمد محمود، اليوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان صحفي، إنه بناء على إخبارية مشتركة بإدارة الجمرك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائي، بالاشتباه في مشمول البوليصة رقم CP 07414582 TR، وهي عبارة عن طرد ملابس وأحذية ومأكولات واردة من تركيا.

4 كيلو و200 جرام آيس

وأوضحت أنه بالعرض على أحمد إسماعيل جويلي مدير الجمرك، كلف مجدي أحمد عبد الصمد مأمور التعريفة، بمعاينة وتفتيش الطرد، فتبين وجود 4 كيلو و200 جرام من مادة يشتبه في كونها مخدرة، مخبأة داخل أكياس المأكولات، وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، أفادت أن تلك المادة لمخدر الآيس.

وأكدت الجمارك، أن محمد محمود مدير عام جمارك البريد، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر الضبط رقم 50 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة، في إطار تعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، وهالة محمود عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة

وكان رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد علي مدير الإدارة، أحبطوا أمس الثلاثاء، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.