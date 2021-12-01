«الصحة»: نستهدف تطعيم 8 ملايين طفل بداية من سن 12 عاما

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنهم سيفتحون باب تطعيم الأطفال من سن 12 سنة إلى 15 سنة، وسيقيمون الإقبال على اللقاحات، وبعدها يرسلون إخطارات عبر منظومة التأمين الصحي، إلى أولياء الأمور للحصول على موافقتهم لتطعيم أبنائهم، مشددًا على أن المستهدفين من الأطفال في هذه المرحلة نحو 8 ملايين طفل، والدولة لديها لقاحات متوافرة لذلك، مشيرًا إلى أن الأطفال من سن 12 سيحصلون على جرعتين، وهذا وفقًا للتوصيات المصاحبة للقاح.

زيادة معدلات التطعيم في مصر

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم، أن زيادة معدلات التطعيم تؤدي إلى تقليل معدلات الوفيات، وتقليل شدة المرض، موضحًا أن التحورات حتى هذه اللحظة لم تؤدي بحال من الأحوال إلى عدم كفاءة التلقيح، مشددًا على أن قرارات الدولة هدفها دفع الناس إلى التطعيم وهي بالفعل زادت من معدلات التطعيم، مشددًا: «المواطن يملك حق الاختيار يحصل على التطعيم أم لا، ولكن الدولة لا تملك حق الاختيار في أنها لا تعالجه عند الإصابة، ولذلك من حقها أن تحمي الجميع من خلال التطعيم».

مبادرة صحة المرأة والهدف منها

أما عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، فقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرة فحصت حوالي 20 مليونًا و839 ألف سيدة حتى الآن، موضحًا أن هذه المبادرة للكشف المبكر عن أورام الثدي، لأنه من أكثر الأورام شيوعًا والاكتشاف المبكر يؤدي إلى الشفاء بنسبة 100%، وهي من أنواع الأورام القليلة التي تصل فيها نسبة الشفاء إلى 100% عند اكشف المبكر.

وتابع أن المبادرة تشمل الفحص وعند الاشتباه أو الاحتياج لتقديم خدمة علاجية تُحال إلى المستشفيات المشاركة في المبادرة، وتحصل على البروتوكول العلاجي، والفكرة ليس فقط اكتشاف المرض ولكن ترسيخ ثقافة الفحص الذاتي لدى المرأة المصرية.