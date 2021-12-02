محافظ جنوب سيناء: استمرار تشديدات الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الإجراءات الاحترازية داخل مطار شرم الشيخ الدولي ما زالت مستمرة، كما شددت سلطات الحجر الصحي بالمطار الإجراءات لمنع وصول متحور كورونا «أوميكرون» إلى مدينة شرم الشيخ، مضيفًا أن الإجراءات الصحية المتبعة منذ وباء كورونا تنفذ طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بكل المطارات والموانئ والمنافذ.

وأكد فودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»أنه جري زيادة الأطقم الطبية لسرعة إنهاء إجراءات الحجر الطبي وفحص كل الوافدين إلى منتجعات جنوب سيناء.

لا إصابات بين السياح الوافدين إلى شرم الشيخ

كشف محافظ جنوب سيناء، أن هذا الأسبوع لم تسجل سلطات الحجر الصحي بمطار الشيخ الدولي أي إصابات للسياح الوافدين إلى منتجعات جنوب سيناء بفيروس كورونا.

وأوضح فودة، أن الراكب فور وصوله أرض المطار يقدم شهادة كودية تؤكد حصوله على اللقاح، أو تحليل PCR لم يمر عليه أكثر من 72 ساعة، بالإضافة إلى إجراء تحليل له من الحجر الصحي في حالة عدم وجود شهادة أو تحليل PCR.

وتابع فودة، أن الحجر الصحي المتواجد بكل المنافذ الجوية والبحرية والبرية يقوم بتأدية واجباتهم لمنع أنتشار فيروس كورونا أو دخول متحور أوميكرون البلاد.

مستشفيات جنوب سيناء مجهزة

أضاف محافظ جنوب سيناء، أن مستشفيات المحافظة مجهزة ومستعدة لاستقبال أي إصابات حديدة بكورونا، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي بالمحافظة خلال الفترة الماضية لا يتعدى 30 إصابة فقط منها 20 داخل الحجر المنزلي، 10 حالات تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على عدم وجود وفيات جديدة بسبب كورونا هذا الأسبوع، مؤكدًا أنه جرى تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بمنع دخول أي شخص إلي أي جهة دون الحصول على اللقاح ضد كورونا وتقديم ما يفيد هذا.