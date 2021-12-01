الصحة: فحص 20 مليون و839 ألف سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 20 مليون و839 ألفًا و336 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من عام 2019، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان.

إرسال مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أهمية التواصل الدائم والمتابعة الدورية للسيدات للاستفادة من الخدمات المقدمة بالمبادرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى إرسال مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة لحثهن على الاستمرار في متابعة حالتهن الصحية ضمن المبادرة دوريًا، فضلاً عن استقبال 117 ألفًا و486 اتصالاً على الخط الساخن 15335 الخاص بتلقي الاستفسارات حول المبادرة.

تفعيل البروتوكولات في 13 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وقال الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، إنه تم توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي ضمن المبادرة، من خلال 14 مركزا تابعا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 13 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات المصابات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمرأة المصرية، مضيفًا أنه تم تحويل 406 آلاف و130 سيدة إلى المستشفيات لإجراء الفحص المتقدم وإجراء الأشعة لـ 182 ألفًا و 240 امرأة، وإجراء تحليل باثولوجى لـ 10 آلاف و971 امرأة، وتم اكتشاف 5 آلاف و 926 حالة مصابة بسرطان الثدي.

ولفت إلى أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية «السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن»، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأشار إلى توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 114 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة من هنا ، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

وأضاف «مرسي»، أنه تم تطوير البنية التحتية للعمل بالمبادرة، من خلال زيادة عدد الأجهزة المستخدمة في التشخيص من خلال 78 مستشفى تقدم خدمات الأشعة من سونار وماموجرام، و43 معملا باثولوجيا بينها 17 معملًا معتمد لإجراء تحليل صبغات دلالات الهرمونات.

وتابع أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة، تم تدريب 20 ألفًا و89 من الفرق الطبية شملت «الأطباء والتمريض وفنيين الأشعة»، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

يذكر أنه يتم تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم الربط الإلكتروني لكافة المبادرات وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.