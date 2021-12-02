محافظ أسيوط يناقش تفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ أعمال تطوير طريق المطار

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة سبل تفعيل المشاركة المجتمعية لبعض الشركات والجهات الحكومية لبدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق مطار أسيوط الدولي والطريق الصحراوي الغربي حتى شركة أسيوط لتكرير البترول ومدخل مدينة ناصر الجديدة، وذلك استكمالاً لخطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين للتنمية وجذب استثمارات جديدة، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الكيميائي ماجد الكردي، رئيس شركة تكرير بترول أسيوط، والمهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، والمهندس مصطفى مسعود، مدير منطقة الهيئة العامة للطرق والكباري بأسيوط، والمهندس إبراهيم سعد، مدير العلاقات العامة بشركة أسمنت أسيوط «سيمكس»، وأحمد آمال، مدير العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولي، ومسئولي محطة كهرباء غرب أسيوط، وحسني درويش، رئيس مركز مدينة أسيوط، ومحمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وخالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

أعمال تشجير وتركيب البلدورات

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، الأعمال التي يجري تنفيذها من أعمال تشجير بطريق «أسيوط - جحدم»، وتركيب البلدورات ودهان الأعمدة تمهيدًا لإعادة تأهيل الطريق ورصفه بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق وشركات البترول والكهرباء والأسمنت وإضفاء المظهر الجمالي على تلك الطرق، مشيرًا إلى جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال على الطبيعة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة.

تذليل كافة العقبات لإنهاء الأعمال سريعا

كما وجه المحافظ جميع الشركات والجهات المشاركة في أعمال التطوير بالبدء الفوري في تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق وفقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال، مؤكدًا على متابعته المستمرة لأعمال التجميل ورفع المخلفات من على جانبي طريق أسيوط - المطار الصحراوي، وتركيب البلدورات، واستكمال أعمال التشجير بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومركز ومدينة أسيوط ومتابعة الأعمال التي يجري تنفيذها باستخدام معدات وسيارات ولوادر وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأشاد «سعد» بالجهذ المبذول في أعمال تطوير ورصف الطرق المؤدية إلى مدينة ناصر الجديدة وخلق شرايين جديدة للتنمية، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التي قد تواجه المواطنين في كافة القطاعات.

أكبر خطة رصف في تاريخ محافظة أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط، إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حالياً هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، معلنًا عن متابعته المستمرة من جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التي يجري تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية.