غلق جزئي غدا لشارع التحرير وتقاطعه مع «النور وميدان الجلاء» لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور بالاتجاهين لمدة يومان، وذلك ابتداءًا من يوم الجمعة الموافق 3 من ديسمبر 2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4 من ديسمبر 2021.

غلق جزئي لشارع التحرير

وأضافت المحافظة، أنه سوف يتم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع ميدان الجلاء تحديداً أمام بنك فيصل بالاتجاهين لمدة يومان، وذلك ابتداءًا من يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021، على أن تكون الأعمال ابتداءًا من الساعة 1 صباحًا وحتى 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الغلق يأتي في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع التحرير ومد كابلات جهد متوسط ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء، والذي تم إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فإنه سيتم تنفيذ قطع عرضي لشارع التحريـر عنـد تقاطعاته مع «شارع النـور وميدان الجلاء».

التنسيق مع المرور لوضع لوحات إرشادية

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من الأعمال في ضوء المواعيد المحددة لاستكمال أعمال تطوير الطريق.

لافتاً بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتـم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.