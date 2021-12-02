123 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17058 طن تشمل: 1367 طن رمل و7220 طن فوسفات و320 طن يوريا و1541 طن بودرة جبس و6610 طن أسمنت.

36002 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36002 طن تشمل: 4136 طن حديد و8500 طن خردة و17286 طن ذرة و579 طن خشب زان و2450 طن زيت طعام و921 طن سلاج و2130 طن سكر.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 677 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وبطاطا وسبانخ وورق عنب وملوخية وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «أعشاب وبصل وينسون وليمون» وفواكه «بلح وفراولة وبرتقال» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و لبنان و السعودية وهونج كونج وسنغافورة وهولندا وإسبانيا وألمانيا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 24 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 643 حاوية مكافئة.

123838 طن حبوب وغلال للقطاع العام بميناء دمياط

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123838 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87818 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2646 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3730 شاحنة.