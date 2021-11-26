ارتفاع إجمالي إصابات كورونا بكوريا الجنوبية إلى 432901 حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 3901 إصابة جديدة بـ«كورونا» و39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 432901 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 3440 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جانبها، توجهت غرفة «التجارة الأمريكية» في روسيا إلى السلطات الأمريكية بطلب منح الترخيص للقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لـ«كورونا» داخل الولايات المتحدة.

لجنة مغربية تحذر من العودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية ضد «كورونا»

عربيا، حذرت لجنة مغربية، من العودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية ضد «كورونا»، وإمكانية إعادة فرض الحجر الشامل، وقال عضو اللجنة العلمية للتطعيم، سعيد عفيف، إن هناك ضعف في الإقبال على مراكز التلقيح، مشيرا إلى 27% فقط ممن هم فوق 65 سنة توجهوا لتلقي الجرعة الثالثة، فيما حوالي 4.5 ملايين مغربي لم يتلقحوا.

وأضاف عفيف، أن ما يقع في أوروبا من تدهور سيصل البلاد عاجلا أم آجلا، هي فقط مسألة وقت فقط، وفقا لما ذكرتاه شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

انتشار موجة رابعة من «كورونا» في دول أفريقية

من جانبه، أعلن مدير «المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض»، جون نكينجاسونج، انتشار موجة رابعة من «كورونا» في العديد من دول القارة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وقال نكينجاسونج، إنه جرى توثيق نحو 8.6 مليون إصابة في إفريقيا حتى الآن من بينها أكثر من 222 ألفا وفاة، و6.6 % من إجمالي تعداد السكان في القارة تم تطعيمهم ضد «كورونا».

وفي أوروبا، قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، أمس الخميس، إنها قلقة من الموجة الرابعة لـ«كورونا»، موضحة أن بلادها في قبضة موجة رابعة مأساوية من الفيروس.

وكانت السلطات الألمانية، سجلت في وقت سابق، زيادة حادة جديدة في الإصابات بـ«كورونا» تجاوزت 76 ألف إصابة و357 حالة وفاة.