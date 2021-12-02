ولي أمر يعتدي بالضرب على معلمة بالشرقية والنقابة تتدخل

في إطار متابعة شكاوى المعلمين في القاهرة والمحافظة، أعلنت نقابة المعلمين، أن غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام ، تلقت شكوى من المعلمة "مى حمدى محمود السيد" بمدرسة العزيزيه التابعة لإدارة منيا القمح محافظة الشرقية، بتعدي ولي أمر عليها بالضرب والسب أثناء تنظيم طابور الصباح داخل المدرسه، وقامت المعلمة بتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة منيا القمح، وتم توقيع الكشف الطبى على المدرسه لاثبات إصابتها.

وأكدت النقابة، اليوم، أنه على الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، بمرافقة المعلمة، خلال كل الخطوات والاجراءات، للحفاظ على حقها القانونى والأدبى ، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر.

الاعتداء على معلمة في الشرقية

وأوضحت أنه تبين من التحقيقات التى أجرتها الشرطة والنيابة ان المعلمة طالبت من ولي الأمر، الخروج من المدرسة وترك ابنته أثناء طابور الصباح، مما جعله ينهال عليها بالضرب والسب أمام الطلاب.

غرفة عمليات نقابة المعلمين لتلقي الشكاوى

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال .

وكان محمد عبد الله، رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، الأمين العام للنقابة، قد كشف أمس عن تلقي شكوى من أحد المعلمين في البحيرة، بعد تعرضه للاعتداء من أحد الطلاب، بسبب منعه من معاكسة طالبة بنفس المدرسة، مؤكداً أن النقابة تتضامن مع المعلم، وكلفت بمتابعة سير محضر البلاغ القمدم لقسم الشرطة في الواقعة.