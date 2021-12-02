«الزراعة» تضبط 178 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال نوفمبر الماضي

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تمّ ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 178 طنًا و171 كيلوجرامًا من اللحوم.

تحرير 1366 محضرا

وتتمثل الكميات المضبوطة، في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتمّ إعادة تصنيعه، حيث تمّ تحرير 1366 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

حملات على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.