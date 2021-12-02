بالأسماء.. ترقية 24 عضوا بهيئة التدريس بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا،في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من: دعاء محمد أبو اليزيد العمروسي، ومحمد جابر بسطويسي سليمان، وأحمد شوقي عبدالعزيز العبد، وأحمد حسيني أحمد قطب البربري، ودعاء صلاح محمد حجاب بكلية الطب، ووسام محمد عبدالخالق إبراهيم بكلية التربية، وشيماء عبدالحميد محمد أبوحمد، ومحمد محمد إبراهيم الشركسي بكلية العلوم، ودينا حسن عبدالهادي السعيد بكلية التجارة.

منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لـ10 أساتذة

كما وافق مجلس جامعة طنطا، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من: أسماء فوزي السيد عامر، وسوزان عزت الشحات جادو، ورشا يوسف يوسف حجاج، والزهراء عبدالعظيم السيد علام، وإنجي سيف الإسلام شاكر، وآلاء إبراهيم محمد عامر بكلية الطب، وداليا أحمد محمد عمر بديوى بكلية التربية، وشريف إبراهيم إبراهيم حسن البنداري بكلية العلوم.

منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لـ15 أستاذًا

كذلك وافق مجلس جامعة طنطا، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من: محمد أصيل علي شكر بكلية التجارة، ونيفين محمود محمود الخولي بكلية الآداب، ومحمد كمال عيد السيد علام بكلية طب الأسنان، ودينا محمود إبراهيم حسين بكلية الهندسة، ومحمد فؤاد محمد البسيوني بكلية الزراعة، ومروة السيد الأحمدي عمارة بكلية التربية النوعية، وآيات سيف اليزل عبدالرؤوف عكة بكلية التمريض.