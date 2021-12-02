يعد موعد إعلان نتيجة «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل، من أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 2»، عن موعد إعلان نتيجة فرز طلبات الحجز، وذلك تزامنا مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعى، نتيجة فرز طلبات حجز الشقق.

وتضم المرحلة الثانية من المابدرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، إعلانين، أحدهما للمواطنين من محدودي الدخل، بنظام التسليم الفوري، داخل عدد من المحافظات، والآخر للمواطنين من متوسطي الدخل، بنظام الأقساط الربع سنوية خلال مدة التنفيذ وهى 3 سنوات، داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك بفائدة متناقصة 3%، وسداد على 30 سنة.

موعد إعلان نتيجة «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

ووفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، سيتم الإعلان عن نتيجة فرز طلبات حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، للمواطنين من متوسطي الدخل، قريبا، ومن ثم سيتاح للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، تقديم طلبات التظلم، كفرصة ثانية لإستيفاء أوراق الحجز، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

أماكن طرح وحدات «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

ويشمل طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).

بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية أيضا، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء).