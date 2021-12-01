«الصحة» توضح أعراض الضغط ومتى تحتاج إلى زيارة الطبيب

أكدت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أنه يوجد أعراض تجعلك بحاجة إلى الكشف عن ارتفاع ضغط الدم، كما أن ضغط الدم لا يتحدد بعمر الشخص، وطالبت وزارة الصحة أن يتوجه الشخص الذي تظهر عليه الأعراض إلى أقرب وحدة صحية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

تعريف المواطن بأماكن الوحدات الصحية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تعريف المواطنين بأماكن الوحدات الصحية على الصفحات الرسمية للوزارة، وعلى المواطن معرفة أقرب وحدة صحية عن طريق تطبيق صحة مصر، ومن خلال التليفون المحمول، مشيرة إلى أن بعض الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دون معرفتهم بأنهم مصابون بضغط الدم، وضغط الدم المرتفع وغير المراقب يزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل: النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، كما أن يتطور ضغط الدم المرتفع في الغالب على مدى سنوات طويلة وفي نهاية الأمر يظهر عند كل الناس بشكل واضح، لذلك على الأشخاص الذين يتعرضون لأعراض ضغط الدم زيارة الطبيب بشكل سريع وأنه لحسن الحظ أن اكتشاف المرض سهل، وبالتالي تكون السيطرة عليه ممكنة بمساعدة الأطباء.

وأضافت وزارة الصحة أن ارتفاع ضغط الدم منتشر أساسا بين البالغين، لكن الأطفال أيضا قد يكونوا عرضة للإصابة به في بعض الأحيان، وأكثر الأحيان تكون بشكل وراثي، ويرصد التقرير التالي أعراض ضغط الدم المرتفع:

1- الدوار

2- خفقان غير منتظم في القلب

3- الصداع

4- نزف من الأذن

أسباب أعراض ضغط الدم المرتفع

- أورام في الغدة الكظرية.

- عيوب خلقية معينة في القلب.

- أدوية معينة، مثل: حبوب منع الحمل، وأدوية مضادة للزكام، وأدوية لتخفيف الاحتقان.

- مسكنات أوجاع دون حاجة إلى وصفة طبية.