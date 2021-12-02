فتح عدد من الحدائق في القاهرة مجانا لذوي الهمم احتفالا بـ«يوم التحدي»

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح الحديقة اليابانية، والحديقة الدولية، وحديقة الأزبكية، وحديقة الحرية، وحديقة الجزيرة، وحديقة العبور، وحديقة الطفل، وحديقة روض الفرج، وحديقة الفنون بالمنيل، وحديقة أم كلثوم، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، وحديقة المنيل غدًا الجمعة بالمجان لأبناء العاصمة من ذوي الهمم.

إقامة الحفلات لإدخال السرور على ذوي الهمم

وشدد محافظ القاهرة في بيان على إقامة الحفلات التي تستهدف إدخال السرور والبهجة على قلوب ذوي الهمم احتفالا بـ«يوم التحدي».

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر من كل عام بهدف دعم ذوي الهمم وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.