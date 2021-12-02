شقيق ضحية المعصرة المقتول: أخويا الوحيد مات غدر وبطالب بالقصاص (فيديو)

«أخويا فرحه كان الشهر ده، وجهزنا العفش وكنا مستنيين نفرح».. بهذه الكلمات عبر «وليد»، شقيق ضحية المعصرة، عن حزنه الشديد بعد قتل أخيه الأصغر غدرًا على يد «قهوجي»، عقب مطالبة المجني عليه من المتهم عدم إلقاء القمامة بالشارع، وتحديدا بالقرب من سيارته المركونة، فاندفع وألقى ماء ساخن «مغلي» في وجهه، ثم طعنه بـ«مطواة» في بطنه حتى أنهى حياته.

تفاصيل الجريمة

تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق ضحية المعصرة، مؤكدًا أن أخيه لم ينشب بينه وبين أحد خلاف من قبل وكان يذهب لمحل عمله ثم يعود للبيت: «مكناش لينا خِلطة بحد وعايشين في حالنا بعد ما والدي اتوفى».

شقيق ضحية المعصرة: أخويا كان بيجهز لفرحه بعد أيام

يقول إن أخيه كان جالسًا معه في الليلة التي سبقت رحيله وكان يقص عليه استعداده ليوم الزفاف ويتحدث معه في تفاصيل هذا اليوم المنتظر: «أخويا كان فرحان جدًا وشطب شقته وجاب عفشه وفجأة ملقتوش موجود مش قادر استوعب فكرة غيابه».

حزن وحسرة ومطالبة بالقصاص حزن وحسرة تسيطر على ملامح الشقيق الأكبر وهو يحكي عن قتل أخيه الذي كان يتوكأ عليه بعد رحيل والده قبل 10 سنوات ورعاية والدته وشقيقاتهما الأربعة، فجأة غاب للأبد دون ذنب مطالبًا بالقصاص العاجل حتى تبرد نار قلبه وتهدأ حسرته: «حاسس إني اتكسرت وملحقتش اشبع من أخويا وكل اللي بطلبه دلوقتي إن حقه يرجع علشان نرتاح وأنا واثق في القضاء».

المتهم مدمن مخدرات

ويضيف إنهم معروفين لأهل المنطقة ويشهدون بأخلاقهم ولم يصدر منهم أي شيء يغضب أحد: «أخويا كان عريس وبجهزله واتحرم منه بسبب إنه طلب من شخص إنه يشيل الزبالة كان يتخانق معاه متوصلش للقتل»، مؤكدًا أن كاميرات المراقبة وثقت تفاصيل الواقعة حين أحضر المتهم ماء ساخن وسكبه في وجهه ثم قتله: «عرفنا إن الجاني بيتعاطي مخدرات ومحدش بيحب يتعامل معاه ولما قتل أخويا رفع إيديه وكان فخور انه قتلته وفضل يردد قتلته قتلته».