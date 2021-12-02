هل تشهد مصر موجات حارة أخرى خلال ديسمبر الجاري؟.. «الأرصاد» تجيب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تنبؤها الجوي الذي أعلنت عنه مساء اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، لتتشابه متوسط درجات الحرارة مع الأعوام الخمسة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن خرائط التوزيعات الخاصة بالضغط الجوي تشير لوجود نشاط لمنخفضات البحر المتوسط، يصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا، ما يؤدي لحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، كما يمتد أحيانًا منخفض السودان الموسمي ليؤثر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، على جنوب البلاد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

وتوقعت هيئة الأرصاد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خاصة درجة الحرارة الصغرى، أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ليكون الطقس باردًا ليلاً، لافتة إلى أنه من المتوقع هذا الشهر أن تكون معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، على مناطق من الوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث تسقط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق.

الشبورة الصباحية في ديسمبر

وعن الشبورة الصباحية، أكدت الهيئة في بيانها أنها تزداد كثافة فترة تكونها صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، ومدن القناة، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أجرت تنبؤا جويا لشهر ديسمبر عام 2021، وقارنته بالخمسة أعوام الماضية، موضحة دراسة قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة في مختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر ديسمبر في الفترة من 2016 حتى 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر ديسمبر 2021.