تعيين الدكتور ياسر حتاتة رئيسا لجامعة الفيوم

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة، رئيسا لجامعة الفيوم، خلفاً للدكتور أحمد جابر شديد الذي بلغ السن القانونية للمعاش، وجرى تكليف الدكتور محمد سعيد أبو الغار، قائماً بأعمال رئيس جامعة الفيوم لحين صدور قرار بتعيين رئيس جديد للجامعة.

السيرة الذاتية للدكتور ياسر حتاتة

وحصلت «الوطن» على السيرة الذاتية للدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم الجديد، والذي حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1989 من جامعة القاهرة، ثم حصل على درجة ماجستير الجراحة العامة عام 1994 من جامعة القاهرة، ودرجة دكتوراه الجراحة العامة بكلية الطب جامعة معادلة شهادة زمالة كلية الجراحين الملكية بأدنبرة بدرجة الدكتوراه من المجلس الأعلى للجامعات عام 2003، ويشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة الفيوم منذ عام 2019، وأستاذ الجراحة بالجامعة ذاتها منذ عام 2015، كما أنّه استشاري جراحة الكبد والقنوات المرارية وعضو فريق زراعة الكبد في مستشفيات دار الفؤاد.

التدرج الوظيفي لرئيس جامعة الفيوم

وتدرج الدكتور ياسر حتاتة في الترقيات العلمية بكلية الطب بجامعة الفيوم، حيث بدأ مشواره مُعيداً في الكلية عام 1994، ثم مُدرساً مُساعداً بين عامي 2000 و 2003، ثم مُدرساً بين عامي 2003 و2010، ثم أستاذاً مُساعداً بين عامي 2010 و2015، وبعد ذلك ترقى ليصبح أستاذا عام 2015 حتى الآن، ومن الاهتمامات البحثية لسيادته جراحات المناظير وجراحات الجهاز الهضمي وجراحات زراعة الكبد.

القائم بالأعمال يهنئ رئيس الجامعة

وهنأ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم السابق ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ياسر حتاتة، لتعيينه رئيساً لجامعة الفيوم، داعياً المولى عز وجل أن يكلل مجهوداته بالنجاح وأن يسدد خطاه لرفعة شأن الجامعة.