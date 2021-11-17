«أحمد عامر» تحدى إعاقته وأنشأ جمعية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

لم يستسلم الشاب أحمد السيد عامر لعجزه، بل ساعد نفسه وشارك في مساعدة الآخرين، وأسس جمعية لمتحدي الإعاقة بمحافظة الشرقية، تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وتطالب بحقوقهم وتلبي احتياجاتهم.

وأحمد عامر أحد الشباب البارزين، والذي تردد اسمه وذاع صيته في الآونة الأخير بمحافظة الشرقية، والمقيم بمركز ومدينة أبو كبير. يقول إنه لم يخذل معاقا ذي حاجة، مشيرًا إلى أنه أسس جمعية لمتحدي الإعاقة بلغ عدد أعضائها ما يقرب من 900 عضو بمختلف مراكز المحافظة، وجميعهم يخدمون بعضهم في مختلف المجالات الحياتية.

«عامر» أدى الخدمة العسكرية وأصيب بشلل في شهر العسل

وأضاف الشاب الثلاثيني، أنه تعرض لحادث في شهر العسل بعد مرور نحو 25 يومًا على زواجه منذ ما يقرب من 11 عامًا، حيث سقط عليه سقف منزله، وأصيب بشلل جعله قعيدا على كرسي متحرك، وكان عمره في ذلك التوقيت 22 عامًا.

كان «عامر » وقتها صحيحا ذو بنية قوية، كما أدى الخدمة العسكرية، وبعد تعرضه للحادث ساءت حالته النفسية في بداية الأمر، إلا أنه لم يستسلم لها وقاوم ذلك.

«أحمد» مارس حياته الطبيعية وبدأ يشعر بمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة

بعد الحادث، بدأ أحمد في ممارسة حياته الطبيعية بالتحرك على كرسي متحرك، وقرر أن يهزم المستحيل، «عملت في إحدى ورش النجارة بمدينة أبوكبير محاسبًا مسؤولا عن كل شيء فيها لفترة كبيرة»، وأثناء تحركاتي خلال اليوم كنت أواجه صعوبات وبدأت أشعر بمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما أصبحت واحدًا منهم، ومن خلال ذلك نبعت فكرة إنشاء جمعية لمتحدي الإعاقة الهدف منها تقديم المساعدة لهم، وبالفعل أُشهرت في وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2018.

أسس جمعية بها 900 عضو لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ تأسيسها، استقبلت الجمعية أوراق أعضائها، حتى انضم لها 900 عضو حتى الآن. يقول «عامر»، إنه على اتصال دائم بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لتقديم المساعدات للجمعية، إضافة إلى مساعدة متحدي الإعاقة لبعضهم كل في مجاله.

وأشار إلى أن مبني التضامن الاجتماعي كان في الدور الرابع، وبعد تواصل مع محافظ الشرقية، أمر «غراب» بنزوله للدور الأول ليسهل لمتحدي الإعاقة الدخول له وإنهاء أوراقهم.

مواقف محرجة يتعرض لها «عامر»

وتابع «عامر»، أنه دائم التعرض لمواقف محرجة خلال استقلاله وسائل المواصلات العامة، وقد يستعين بأحد الأشخاص الموجودين بالصدفة لمساعدته وحمله من الكرسي الخاص به لكي يستقل القطار أو الأتوبيس، وطالب الجهات المختصة بضرورة توفير أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم في النزول والركوب.

التحق بكلية التجارة ويسعى للالتحاق بـ«الاقتصاد والعلوم السياسية»

وأوضح «عامر»، أنه قرر التغلب على الإحباط واليأس، وحوّل ذلك إلى إصرار وعزيمة، مشيرًا إلى أنه التحق بكلية التجارة جامعة الزقازيق، وأنه بصدد التقديم للثانوية العامة بنظام المنازل للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي أمنيته منذ صغره.