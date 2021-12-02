غلق شارع التحرير: أعمال مد كابلات لمدة يومين لتحسين شبكة الكهرباء

«غلق شارع التحرير» يبحث الكثيرون خلال الساعات الماضية عن تلك الجملة، بعدما أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق شارع التحرير بالدقي، وتقاطعه مع شارع النور فى الاتجاهين، من غد الجمعة الموافق 12/ 3/ 2021 وحتى صباح السبت 4/12/ 2021، للقيام بأعمال مد كابلات جهد متوسط، ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء، التي جرى إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث سيتم تنفيذ قطع عرضي لشارع التحرير، فى تقاطعه مع شارع النور وميدان الجلاء.

غلق شارع التحرير

أعمال غلق شارع التحرير بالدقي، تضمنت أيضًا غلق جزئي لشارع التحرير، وتقاطعه مع ميدان الجلاء، تحديدا أمام بنك فيصل بالاتجاهين لمدة يومين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 3 /12 / 2021 وحتى صباح السبت 4/ 12/ 2021، حيث تبدأ الأعمال ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا، كما ستعمل الإدارة العامة للمرور، على عدم حدوث أى تعطل فى الحركة المرورية.

وبالتزامن مع أعمال الغلق بالشارع، ستقوم الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضح لوحات استرشادية وتحذيرية فى محيط أماكن الأعمال وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنيين وتعيين خدمات مرورية لازمة لتسيير الحركة المرورية.

غرامات التأخير فى تجديد رخصة القيادة

وفى سياق آخر، حدد قانون المرور غرامات مالية لقائدي المركبات المختلفة فى حالة التأخير عن تجديد رخصة القيادة المنتهية ورخصة السيارة عبر وسائل التواصل، حيث حددت غرامة مالية تبدأ من 300 جنيه وتصل حتى 3 آلاف جنيه حسب نوع المخالفة التي يرتكبها قائد السيارة.

حيث تتراوح الغرامة ما بين 1500 وحتى 3 الاف جنيه لقائد السيارة وذلك فى حالة قيام قائد المركبة بالاعتداء على ضابط المرور أثناء تأديه عمله، كما يتم دفع قيمة الغرامة فى حالة تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر له على الطريق.

ويتضمن قانون المرور فيما يخص المخالفات منح مالك المركبة فترة سماح تصل لشهر، حال تأخره عن تجديد الرخصة، ويتم دفع غرامة تأخير وفقًا للقانون المرور الجديد، بقيمة ثُلث الضريبة المحددة للسعة اللترية للسيارة مع سحب الرخصة، كما يدفع قائد السيارة غرامة مالية تبدأ من ألف جنيه وحتى 3 آلاف جنيه حال عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة القيادة.