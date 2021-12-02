حماية المستهلك: يتم إستهلاك 83 مليار سجارة سنويا

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن السجائر سلعة ذات طبيعة خاصة، مبينا أنه يجري استهلاك 83 مليار سجارة سنويا، مشيرا إلى أنها سلعة لا تتأثر رغم ارتفاع الأسعار، وسبب صدور كتابة سعر العلبة، جاء بعد حدوث تلاعب في أسعار السجائر في أماكن مختلفة، بعد إجراء استطلاع رأي على 200 شخص، للسؤال عن سعر السجائر، ولم يعرف أحد سعرها الحقيقي، لذا طبق حماية المستهلك قانون بضرورة كتابة سعر العلبة عليها.

التشاور مع مختلف الشركاء

وأضاف «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MBC مصر»، اليوم، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الجهاز لا يأخذ قرارات منفردة، ولكن يجري التشاور مع الشركاء المختلفين مثل المسئولين عن تجارة السيارات في مصر، والمسئولين عن تجارة السجائر في مصر، مبينا أن الشركات يكون لديها مخزون من السجائر لمدة 3 أشهر، لذا يجب إعلان الأسعار، وسيجري تطبيق عقوبة تصل إلى نصف مليون جنيه، لعدم الإعلان عن الأسعار.

ثناء على قرار الحكومة بكتابة سعر علبة السجائر

يشار إلى أن إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ثمن قرار جهاز حماية المستهلك بتكليف الشركات المنتجة للسجائر بكتابة أسعار السجائر للمستهلك جاء بعد طلب رسمي من الشعبة للحكومة بضرورة حماية المستهلك من جشع التجار.

قرار جهاز حماية المستهلك

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، القرار الذي أصدره جهاز حماية المستهلك رقم 125 لسنة 201، بإلزام جميع شركات إنتاج وتوزيع واستيراد كل أنواع السجائر والمعسل، بطباعة السعر على كل المنتجات.