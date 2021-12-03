جار الطفلة «جنى» ضحية بقال حلوان: القاتل غريب عن المنطقة «فيديو»

أكد «أبو رودي»، صاحب سوبرماركت، أحد جيران الطفلة «جنى م.»، المقتولة على يد بقال بمنطقة المساكن الاقتصادية التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، بعد فشله في اغتصابها، أن المتهم غريب عن المنطقة، ولم يمر سوى 90 يومًا على سكنه بالمنطقة، والجميع كان في حالة قلق منه، بعدما تداول بين الجيران في الفترة الأخيرة، أن المتهم كان يداعب الأطفال، ويلهو معهم بحجة حبه للأطفال الصغيرة.

شوال بـ2 جنيه

وأضاف جار الطفلة الضحية: «المتهم كان يبحث عن الطفلة مع أهالي المنطقة، وكان قاتلها وماحدش يعرف، وسأل بعض الجيران يوم الواقعة على جوال ما كنش حد يتوقع أنه هيستخدمه في الجريمة، واكتشفنا الجريمة خلال البحث عنها لما اشتبهنا في الجوال، وأن المتهم ألقى بجثة الطفلة خلف منزل أسرتها، بعيدًا عن أعين الجيران، وخلال مناقشة ضباط المباحث للجيران، تبين أن المتهم اشترى جوالا من زوجتي، بجنيهين، وكاميرات المراقبة رصدت تحركاته وانكشفت جريمته.. دي طفلة هو استفاد إيه غير أنه ألقى بنفسه بالسجن».

تمثيل الجريمة

واصطحب فريق من النيابة العامة، وقوة من قسم شرطة حلوان، المتهم بعد وصوله في تمام الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، وسط حراسة وإجراءات أمنية مشددة، ودخل المتهم في موجة بكاء وتشنجات بمجرد وصوله إلى مكان الحادث، شارحا كيف استدرج الطفلة إلى المحل الخاص به لإيهامها بإعطائها حلوى، لإشباع غرائزه الجنسية، وارتكب جريمته.

بداية الجريمة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لطفلة في العام السادس من عمرها، وبها إصابات وموضوعة داخل جوال، على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة وتبين صحتها.

نتيجة تشريح جثة القتيلة

وبالانتقال لمكان الواقعة تبين وجود الجثة وبها طعنتين إحداهما في البطن والأخرى في الرأس وموضوعة داخل جوال، تم التحفظ على الجثة وإرسالها إلى المشرحة لبيان أسباب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان للكشف عن هوية المتهم.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل لهوية المتهم، وتبين أنه بائع «غزل البنات»، وحاول هتك عرض الطفلة وفشل فقام بقتلها، وبتقنين الإجراءات وعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.