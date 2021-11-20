«القابضة للمياه» تتابع تمركز المعدات بعد سقوط أمطار بالقاهرة والجيزة

أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية، للمرور على أماكن تمركزات معدات الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بعد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مساء اليوم.

وشملت الجولة المرور على معدات الشركة بطول كورنيش الجيزة، بدءًا من محطة الجامعة وشيراتون ثم التحرير ورمسيس وروض الفرج.

استعداد فرق الطوارئ لسحب المياه

من جانبه، قال المهندس ممدوح رسلان، إن جميع الشركات استعدت، وتم انتشار وتمركز المعدات وفقًا لخطة الطوارئ لكل شركة، مع التأكد من الإجراءات الاستباقية في تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير شبكات الصرف الصحي، مع التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والسادة المحافظين.

وأضاف أن غرفة عمليات الشركة القابضة تتواصل مع غرف العمليات بكل شركة، لمتابعة أعمال سحب تجمعات المياه، موجهًا بضرورة التعامل مع أي تداعيات موجة الطقس السيئ بكافة المعدات والإمكانيات.

سقوط أمطار متوسطة بالقاهرة والجيزة

وبدوره تابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، حيث شهدت محافظتي الجيزة والقاهرة سقوط أمطار متوسطة، بمناطق مصر الجديدة، وعبود، وكوبري السلام الدولي والنزهة، والحجاز، وشبرا الخيمة.

وشمل سقوط الأمطار مناطق محافظة الجيزة فى بين السرايات، وشارع السودان، والصف، وشارع ربيع الجيزي، وكورنيش النيل، والعمرانية، والهرم وفيصل، ومحور صفط، والوراق، كما شهد محور 26 يوليو والعياط، سقوط أمطار خفيفة.