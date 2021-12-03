الزراعة في أسبوع.. اجتماعات وورش عمل وبروتوكول تعاون مصري مجري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي «الإنفوجراف الأسبوعي»، في نسخته رقم 67، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار الإنفوجراف إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع «مستقبل مصر».

واستهدف الاجتماع استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر، حيث وجه الرئيس إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية، للدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة لضمان إتاحتها في السوق المحلية.

وزير الزراعة يستقبل سفير مصر في بروكسل

وأوضح الملخص الأسبوعي للوزارة، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية، قبل تسلمه مهام عمله، سفيرا لمصر في بروكسل، وبحث اللقاء، ملف الصادرات الزراعية المصرية وتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي وتعميق التعاون الزراعي وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأوروبية.

كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع عدد من أعضاء اتحاد النحالين ومنتجي عسل النحل، بحضور محافظ الوادي الجديد، لبحث سبل النهوض بصناعة عسل النحل وحل مشاكل النحالين، كما اجتمع أيضا مع قيادات الوزارة المعنية بمنظومة الأسمدة، لوضع رؤية متكاملة لمنظومة الأسمدة الأزوتية في مصر، والقدرة الإنتاجية الحالية، وحجم الاحتياجات، وكذلك الخريطة السمادية.

«القصير» يشارك في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

وشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، واللواء هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.

ويشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، في مؤتمر «كوكب بودابست للتنمية المستدامة»، بدولة المجر، حيث يتناول المؤتمر أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة، وأجرى وزير الزراعة عددا من اللقاءات والمباحثات مع نظيره المجري، كما قام بزيارة مركز البحوث الزراعية بالمجر.

بروتوكول تعاون بين مصر والمجر

ووقع وزير الزراعة، ونظيره المجري، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون فى مجال المصايد والإاستزراع السمكي، وذلك إدراكاً لأهمية تعزيز والحفاظ على مصايد المياه العذبة والاستزراع السمكي وتسهيل الاستخدام الأمثل للأمن الغذائي المستدام، من خلال تطوير المصايد والاستزراع السمكي.

وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ورئيس هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الهيئة تحت عنوان «بناء القدرات حول تحديد قيمة خدمات النظام الأيكولوجي»، بمشاركة 40 متخصصا من 12 دولة من أعضاء الهيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما اجتمع المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس أسعد منادي مدير مديرية الجيزة، والمهندس عاطف سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي، بمديري مناطق الإصلاح الزراعي ومديري الإدارات الزراعيه بالجيزة لمتابعة حركة منظومة توزيع الأسمدة.

وأعلن الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، اجتياز ثلاثة معامل من المعهد للاعتماد طبقا للمواصفة أيزو 17025:2017 للكشف عن الأغذية والأعلاف المعدلة وراثيا، كما استقبل معهد الصحة الحيوانية طلاب من كلية الطب البيطري، جامعة المنصورة، برنامج التحاليل الطبية، وتشكل الوفد من مدير البرنامج وأربعة أساتذة من الكلية و52 طالبا من طلبة الصف الأول والثاني بالكلية.

6 قوافل بيطرية بقرى حياة كريمة في أسوان

وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، حتى الآن، نحو 2.3 مليون رأس ماشية، منذ بداية الحملة التي بدأت في 16 نوفمبر الماضي، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ونفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية 6 قوافل بيطرية إلى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان، وذلك على مدار 6 أيام، لتقديم العلاج المجاني ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، والكشف والعلاج الباطني.

وأشار الإنفوجراف إلى مشاركة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بورشة العمل الخاصة باختيار قرى نموذجية لتطبيق الحلول المقترحة لتحول نظم الغذاء، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي، كما أطلق المعمل برنامجا تدريبيا، لمتدربين من دولة بيتسوانا، المقرر أن يستمر لمدة شهر بالمعمل بالتعاون مع الهئية الدولية للطاقة الذرية، كما شاركت مدير المعمل في ورشة عمل عن استخدام القمح مع مدخلات أخرى لإنتاج الخبز، وشارك المعمل أيضا في مناقشة تأهيل خريجي كليات الزراعة لمتطلبات سوق العمل في مجال سلامة الغذاء بجامعة المنوفية، وفي سياق متصل بلع إجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، حوالي 6000 شهادة.

5 ملايين و200 ألف و864 طن حجم الصادرات الزراعية

كما بلغ حجم الصادرات المصرية الزراعية بداية من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021 حوالي 5 ملايين و200 ألف و864 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي، وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لشحن تقاوي البطاطس من دول المنشأ المعتمدة هو يوم 10 ديسمبر 2021، من واقع أصل بوليصة الشحن، وذلك وفقا لقرار لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بالإجماع والمعتمد من وزير الزراعة والمعلن عنه خلال شهر سبتمبر 2021 قبل بدء موسم استيراد البطاطس.

ونظم المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح يوما حقليا في فرع المعمل بالواحات البحرية، لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجرى على النخيل، وكيفية مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالطرق السليمة، كما أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية عن حصول المعهد على شهاده Iso 9001 وشهادة صلاحية المعهد في مجال التدريب والتأهيل في مجال إداره الجودة وسلامه الغذاء، وذلك لخدمة المنشآت الغذائية وشركات الأغذية.

وأعلن الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، تنفيذ خطة بالتعاون بين القطاع والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، برئاسة البروفيسور إبراهيم الدخيري، لتطوير المسوحات الإحصائية الزراعية ومايقوم به القطاع من تطوير في الإحصاءات الزراعية، وتابعت الوزارة أيضا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالتأكد من حصول المواطنين المتعاملين مع الوزارة على لقاح كورونا قبل دخول الوزارة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا بعنوان «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف كل ثلاثاء بعنوان «الزراعة في كل مصر»، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.