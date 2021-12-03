«التضامن»: 5 مليارات جنيه اعتمادات للخدمات النفسية لذوي الهمم

قال خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية تهتم بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، إذ شهد عام 2006 إقرار الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوقهم، كما أن الدستور المصري الصادر عام 2014 يتضمن 9 مواد تتحدث عن تلك الحقوق.

عام ذوي القدرات الخاصة

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميتين آية لطفي ونهى درويش، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي نفس العام صدر القانون رقم 110 المنظم لحقوقهم، وفي نهاية 2018 صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بطاقات الخدمات المتكاملة

وتابع مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي: «في الفترة الماضية بدأنا تنفيذ هذا القانون بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والوسيلة المعتمدة للحصول على حقوقهم، وفي الوزارة عملنا على تقديم الخدمات النفسية لـ1.1 مليون شخص باعتمادات 5 مليارات جنيه وذلك في صورة دعم نقدي شهري، لكن المهم بالنسبة لنا هو تمكينهم في الدمج مع الحياة العامة».

وفي وقت سابق، قدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لذوي القدات الخاصة بمناسبة يومهم العالمي، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 3 ديسمبر من كل سنة، حيث يستهدف اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة.