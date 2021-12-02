توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة وشبورة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021، حتى الأحد الموافق 5 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الهيئة أن تشهد البلاد غدا الجمعة طقسًا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلًا باردا على الأنحاء كافة.

كما نوهت الأرصاد لوجود شبورة مائية غدا من الساعة 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما طقس السبت 4 ديسمبر، فيشهد أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري، إضافة لفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الأحد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري على فترات متقطعة، إضافة لنشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.