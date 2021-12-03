درجات الحرارة اليوم الجمعة 3-12-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة، على كافة مناطق الجمهورية، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 21 - 14

وادي النطرون 21 - 14

طنطا 22 - 14

شبين الكوم 22 - 14

دمنهور 21 - 14

بلطيم 21 - 14

مطروح 21- 13

السلوم 21- 13

سيوة 20- 12

بورسعيد 22 - 16

دمياط 21 - 15

الزقازيق 22 - 14

المنصورة 22- 14

الإسماعيلية 22- 14

السويس 22 - 14

العريش 23- 14

رفح 22- 15

رأس سدر 23- 15

نخل 19- 11

نويبع 24 - 15

طابا 20 - 15

كاترين 22- 11

الطور 24 - 15

شرم الشيخ 25 - 15

الغردقة 24- 15

مرسى علم 25- 16

الفيوم 22- 13

بني سويف 22 - 12

المنيا 23- 12

أسيوط 23- 10

سوهاج 23 - 11

قنا 24 - 12

الأقصر 25 - 12

أسوان 26 - 13

إدفو 27- 13

أبو سمبل 26 - 12

الوادي الجديد 25 - 13

شلاتين 30 - 18

أبو رماد 30 - 18

حلايب 27 - 18

رأس حدربة 27 - 18.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء الأرصاد في البيان الصادر، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة وجود نشاط للرياح.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.