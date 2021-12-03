شقيقان يقتلان شابا ارتبط بعلاقة عاطفية بشقيقتهما في الفيوم

كان الشقيقان يجلسان في المنزل حينما لاحظا غياب شقيقتهما وبقائها في غرفتها لفترات طويلة، فشكا في أمرها، وقرر أحدهما السير خفية والتجسس عليها خوفا من أن تفعل شيئاً خاطئاً، وقد ثبت صحة توقعهما، حيث فوجئ الشاب بارتباط شقيقته بعلاقة عاطفية بأحد شباب القرية وحديثها معه في الهاتف لفترات طويلة، فانتظر حتى أنهت مكالمتها ثم دخل إلى غرفتها وأبرحها ضربا وأخذ هاتفها وعلم منها هوية حبيبها، ثم بدأ يفكر في كيفية الانتقام لشرفه وغسل عاره وجلس هو وشقيقه يضعان خطة الانتقام.

سيدة استدرجته والشقيقان وصديقهما قتلاه

واستعان الشقيقان بصديقهما وسيدة من أقاربهما لاستدراج المجني عليه، حيث أخبرته أنّ شقيقي حبيبته علما بارتباطهما وأنّهما سيزوجانها من آخر في أسرع وقت، وأخبرته أنها ستساعدهما ليتقابلا معا ويتناقشان في حل لتستمر علاقتهما أو حتى ليهربا معاً، واتفقت معه على مقابلتهما في قطعة أرض زراعية بجوار سور مدرسة الأورمان على الطريق الدائري بمدخل مركز أبشواي، بنطاق مركز شرطة الفيوم، وما إن وصل إلى المكان، وخرج من بين الزراعات شقيقي الفتاة وصديقهما، فأمسك به اثنين منهما وأطلق الثالث طلقاً نارياً على رأس الشاب فأراده قتيلاً في الحال.

بلاغ العثور على جثة شاب

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولاً بطلق ناري في الرأس، وملقى في أرض زراعية بجوار سور مدرسة الأورمان.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى موقع الحادث، وعثروا على جثة شاب مجهول الهوية، 25 سنة، مقتولاً بطلق ناري في الرأس، وملقى في قطعة أرض زراعية مجاورة لمدرسة الأورمان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم تحت تصرف النيابة العامة.

فريق بحث يكشف غموض الحادث

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، والتي تمكنت من تحديد هوية المجني عليه، وتبينّ أنّ مرتكبي الواقعة 4 أشخاص بينهما شقيقين وصديقهما وسيدة، وأنّ السيدة استدرجته فيما أمسك به أحد الأشقاء وصديقه وأطلق الشقيق الثاني النار على الشاب فأراده قتيلاً، وذلك انتقاماً لشرفهما، بعدما اكتشف الشقيقان ارتباطه بشقيقتهما بعلاقة عاطفية.

ضبط المتهمين الأربعة

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقاموا بتمثيل الجريمة، وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.