حالة الطقس اليوم 4-12-2021.. أمطار وشبورة والعظمى 23 في القاهرة

بعد أن شهدت جميع الأنحاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها توقعات خبراء الطقس لحالة الطقس اليوم السبت، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم

وكشف خبراء هيئة الأرصاد عن أنه من المتوقع أن يكون هناك أتربة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص بسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق تفرقة من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 23 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 23 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 12

بورسعيد 24 15

دمياط 24 15

الزقازيق 23 14

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 15

رأس سدر 23 13

نخل 19 11

نويبع 24 15

طابا 20 15

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 16

الفيوم 23 13

بني سويف 22 12

المنيا 24 12

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

إدفو 28 13

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18