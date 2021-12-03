حالة الطقس اليوم 3-12-2021.. أمطار وشبورة والعظمى 22 في القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود الطقس اليوم الجمعة، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء الأرصاد في البيان الصادر، قبل قليل، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة وجود نشاط للرياح.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و 1.5 متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 21 - 14

وادي النطرون 21 - 14

طنطا 22 - 14

شبين الكوم 22 - 14

دمنهور 21 - 14

بلطيم 21 - 14

مطروح 21- 13

السلوم 21- 13

سيوة 20- 12

بورسعيد 22 - 16

دمياط 21 - 15

الزقازيق 22 - 14

المنصورة 22- 14

الإسماعيلية 22- 14

السويس 22 - 14

العريش 23- 14

رفح 22- 15

رأس سدر 23- 15

نخل 19- 11

نويبع 24 - 15

طابا 20 - 15

كاترين 22- 11

الطور 24 - 15

شرم الشيخ 25 - 15

الغردقة 24- 15

مرسى علم 25- 16

الفيوم 22- 13

بني سويف 22 - 12

المنيا 23- 12

أسيوط 23- 10

سوهاج 23 - 11

قنا 24 - 12

الأقصر 25 - 12

أسوان 26 - 13

إدفو 27- 13

أبو سمبل 26 - 12

الوادي الجديد 25 - 13

شلاتين 30 - 18

أبو رماد 30 - 18

حلايب 27 - 18

رأس حدربة 27 - 18.