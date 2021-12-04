درجات الحرارة اليوم السبت 4-12-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم السبت، على جميع مناطق الجمهورية، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 23 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 23 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 12

بورسعيد 24 15

دمياط 24 15

الزقازيق 23 14

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 15

رأس سدر 23 13

نخل 19 11

نويبع 24 15

طابا 20 15

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 16

الفيوم 23 13

بني سويف 22 12

المنيا 24 12

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

إدفو 28 13

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم في مصر، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق تفرقة من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.