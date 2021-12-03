توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة مساء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعات 72 ساعة مقبلة، إذ انه من المتوقع أن يسود السبت طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

ويكون هناك أتربة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار تكون خفيفة مساء على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ طقس الأحد، تكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن طقس الإثنين فيكون معتدل نهارا بارد ليلا على كافة الانحاء، ويكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 6 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.