الحداد: اللقاحات قادرة على الحماية من مضاعفات أوميكرون حتى الآن

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن كل الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» بسيطة حتى الآن، ولم تحدث أي حالة وفاة بينها.

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه لا يوجد دليل علمي واحد حتى الآن، أن اللقاحات قادرة أو غير قادرة على مكافحة هذا المتحور، لكن كل الدراسات البحثية تفيد بأنها ما زالت قادرة على الحماية من المضاعفات.

معتادون على تغيير منظومة لقاحات الأمراض الفيروسية

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن نسب من دخلوا المستشفيات للملقحين الذي أصيبوا بمتحور دلتا بلس أقل من المصابين الذين لم يحصلوا على التطعيم، كما أن نسب الوفيات بين الملقحين أقل: «وفي حالة تغير منظومة اللقاحات بسبب أوميكرون، فإننا لن نضطر إلى انتظار التجارب السريرية ومختلف مراحل تصميم اللقاحات، فلقاح الانفلونزا يصنع في شهر يناير من كل عام، كما سنحصل على الجرعات التعزيزية ضد كورونا، وبالتالي فإننا معتادون على هذا الوضع حيث نحصل على لقاحات مضادة لتحورات الإنفلونزا كل عام».

عدم التوزيع العادل للقاحات سر ظهور اللقاحات خلال فترات قصيرة

وأشار، إلى أن وقت ظهور تحور لقاحات كورونا قصير للغاية بسبب عدم توزيع لقاحات كورونا حول العالم، ففي الهند ظهر متحور دلتا بسبب عدم وجود كميات كافية من اللقاحات، كما أن بعض الدول الإفريقية لم تحصل على الجرعة الأولى من اللقاحات بعد، ونسب اللقاحات في الدول الإفريقية لا تتخطى 4%.