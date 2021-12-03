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مدير مدرسة ببني مزار يدخل في غيبوبة بعد الاعتداء عليه بساطور

«المعلمين» تتابع حالته وتتخذ الإجراءات القانونية

كتب:

إسراء سليمان
04:56 م | الجمعة 03 ديسمبر 2021
نقيب المعلمين

نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، شكوى عاجلة تفيد قيام أحد الأشخاص باقتحام إحدى المدارس الابتدائية بمركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا، والاعتداء على مدير المدرسة وضربه بساطور على رأسه تسبب في إحداث غيبوبة له، وتم نقله للمستشفى في الحال.

«الزناتي» يكلف بتوفير الرعاية الصحية 

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد رمضان رئيس اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار، بمرافقة المعلم ومتابعة حالته الصحية في المستشفى، وتوفير كل الرعاية الطبية اللازمة، على أن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة ملابسات الواقعة مع الشرطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية في هذا الشأن، بعد أن تقدمت النقابة ببلاغ رسمي والمطالبة بسرعة كشف تفاصيل الواقعة وضبط الجاني.

غرفة عمليات بنقابة المعلمين

كما كلف نقيب المعلمين، رئيس وأعضاء النقابة الفرعية ببني مزار، بالتواصل مع أسرة مدير المدرسة، لمساندتهم خلال هذه الأزمة وتوفير كل مطالبهم.

وكانت نقابة المعلمين قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأديه رسالته في تربية وتعليم الأجيال.

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