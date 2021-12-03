أماكن سقوط الأمطار في ديسمبر.. «اعرف منطقتك منها ولا لا»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس خلال شهر ديسمبر الجاري، من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة في مختلف محافظات الجمهورية، إذ تشير خرائط التوزيعات الضغطية إلى نشاط منخفضات البحر المتوسط، يصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا مما يؤدي لحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز أماكن سقوط الأمطار وفق بيان الأرصاد وتنبؤات الخبراء عن حالة الطقس خلال شهر ديسمبر الجاري.

أماكن سقوط الأمطار في شهر ديسمبر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يمتد أحيانا منخفض السودان الموسمي على مدار النصف الأول من شهر ديسمبر، ليؤثر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، على جنوب البلاد، وسيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن معدلات سقوط الأمطار ستدور حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، على مناطق من الوجه البحري، القاهرة، سيناء، وجنوب البلاد.

كما سيكون معدل سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية، أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية صباحا

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ازدياد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، مدن القناة، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة في الصباح الباكر.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية وفق البيان الصدار عن الهيئة بأبرز تنبؤات شهر ديسمبر، أنه من المتوقع المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وخاصة درجة الحرارة الصغرى، أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ليكون الطقس بارد ليلاً على معظم الأنحاء خلال هذا الشهر.