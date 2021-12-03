أستاذ موسيقى: نعاني من موجة مهرجانات.. ونسعى لنشر الطرب بأصوات شبابية

قالت الدكتورة منال عفيفي حماد، أستاذ التربية الموسيقية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، إنها تسعى إلى نشر ثقافة الموسيقي القديمة بأصوات شبابية من أجل جذب أكبر فئة ممكنة من الشباب، «إحنا بنعاني في الوقت الحالي من موجة كبرى من المهرجانات، وعايزين نرتقي بيهم، لأنه مش معقول أجيبلهم المعاصر تاني بأصوات شابة، ولكن بجيبلهم القديم اللي مش بيسمعوه بأصوات تناسب سنهم».

منال حماد: برفض أشتغل أي حاجة من الشغل الجديد.. مفيهوش طرب

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «CBC»، أن الأغاني القديمة دائما تحتوى على الطرب والفن الجميل الراقي، «برفض أشتغل أي حاجة من الشغل الجديد، فيه شغل جديد يتسمع ولكن للأسف مفيهوش طرب، ولما بسمع الجديد ولا كأني سمعت حاجة، حتى لو أغنية حلوة مش بتعلق معايا».

بحاول أخلي حفلاتي فيها طرب بلحن سهل يدخل الأذن ويتحفظ على طول

وأوضحت أنها تظهر مع فرقتها في دار الأوبرا المصرية مرة واحدة كل عام، «نفسي أخد مرة تانية في السنة، وجمهوري بيصعب عليا، وعملت حفلتين في ساقية الصاوي ولكن مش بجمال دار الأوبرا، ومش قادرة أغير المكان، وبحاول أخلي حفلاتي فيها طرب بلحن سهل يدخل الأذن ويتحفظ على طول».

وحلت الضيفة وفرقتها «ألحان الشرق» في صالون المساء مع قصواء في الأمسية الطربية.