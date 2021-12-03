بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادثي مرور ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين أولهما تصادم دراجتين بخاريتين عند مدخل قرية باروط، والآخر انقلاب دراجة بخارية أمام قرية الدوية التابعة لمركز بني سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغين بحوادث سير

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثين متفرقين أولهما تصادم دراجتين بخاريتين عند مدخل قرية باروط وآخر أمام قرية الدوية بمركز بني سويف ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن مصابي الحادث الأول وهم: سيد علي محروس 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات بالجسم، ومختار سيد 50 سنة مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، ورأفت مختار سيد 25 سنة، مصاباً بجروح وسحجات بالجسم، وعبدالله رأفت مختار عامين مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

وفى الحادث الثاني تبين إصابة كل من: زياد محمد عبد التواب 17 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ويوسف أحمد 16 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وذلك إثر انقلاب دراجة نارية بمدخل قرية الدوية بمركز بني سويف.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.