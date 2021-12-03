إصابة شخصين في حريق هائل بمزرعة دواجن بالشرقية والدفع بسيارتي إطفاء

شب حريق هائل، منذ قليل، في مزرعة دواجن بقرية ميت أبو علي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وأصيب شخصان جراء الحريق وجرى نقلهما للمستشفى.

الأمن يتلقى بلاغاً بنشوب حريق

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية ميت أبو علي بدائرة المركز.

الأمن ينتقل لمكان الحادث والحماية تدفع بسيارتي إطفاء

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم محمد صدقي رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

الصحة تدفع بسيارتي إسعاف وتنقل المصابين لمستشفى الزقازيق المركزي

ودفعت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بسيارتي إسعاف لمكان الحادث تحسبًا لوقوع مصابين، فيما نقل شخصين أصيبا خلال محاولتهما إخماد الحريق وتم نقلهما لمستشفى الزقازيق المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما لاتزال قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق الآن، وجار انتداب فريق من المعمل الجنائي لتحديد سبب نشوب الحريق وحصر حجم الخسائر بالمزرعة، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.