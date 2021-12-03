نجار ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية في دمياط

أقدم شخص يعمل نجارًا على إنهاء حياته شنقا داخل منزله بعد مروره بأزمة نفسية في مدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الزرقا تحت تصرف النيابة.

ورود بلاغ بإنهاء شخص لحياته شنقا

وتلقى مركز شرطة الزرقا إخطارا بإقدام شخص يدعى «إبراهيم الجندي» ومقيم بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط على الانتحار شنقا داخل غرفة بأعلى سطح منزله وذلك لمروره بأزمة نفسية.

نقل الجثة إلى مستشفى الزرقا

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزرقا المركزي تحت تصرف النيابة لإجراء الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبانتظار قرار النيابة العامة في الواقعة.