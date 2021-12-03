حسن الرداد ضيفا في «الضحية الخفية».. والجمهور ينقسم بين داعم ومنتقد

حل الفنان حسن الرداد ضيفا، في برنامج المقالب «الضحية الخفية»، الذي يقدمه شادي ألفونس، ونشر عدة صور من تجربته في البرنامج، وكانت تعليقات الجمهور بين الداعمين له في محاولة لتجاوز الفترة الصعبة التي مر بها مؤخرا، بعد وفاة حمويه، وآخرين منتقدين له.

وشارك الرداد في برنامج المقالب «الضحية الخفية»، مع شادي ألفونس، والتي تتضمن القفز من الطائرة بالبراشوت، وإيهام الضيف بأن شادي قد اصطدم بالأرض أثناء هبوطه بالبراشوت، ما يجعل الضيف في حالة صدمة من المقلب والقفز من الطائرة.

تعليقات داعمة وأخرى منتقدة

وكانت هناك بعض التعليقات، التي دعمت حسن الرداد، بمحاولة الخروج من أحزانه، بعد أزمة وفاة حمويه، دلال عبد العزيز، وسمير غانم، وكانت أبرزها: «مرة مبسوطة إنك عملت دي الخطوة في حياتك بعد الفترة اللي فاتت كل سار في حياتك أكيد حيكون نقلة روحية ونفسية، أكيد وعيك إحساسك كممثل اختلف متأكدة إنه العوض الإلهي راح يجيك انت وإيمي».

وأيضا جاء تعليق آخر، معلقا: «برافو ربنا يسعدك ويهون عليك يا حبيبي»، وآخر: «الله يحميك يا رب أحسن حاجة والله متعة المغامرات والأدرينالين .. الله يحميك ويحمي إيمي»، ومازح آخر: «هو رامز قصر معاك في حاجة؟».

بينما كانت هناك تعليقات مثيرة للجدل، بانتقاد حسن الرداد.

يذكر أن حسن رداد، حسم الجدال حول معرفة الفنانة دلال عبدالعزيز، بوفاة زوجها الراحل سمير غانم قبل وفاتها، وأكد أنها لم تعلم شيئا عن وفاة زوجها.

وعبَّر حسن الرداد عن استيائه من الشائعات التي انهالت على أسرة غير مراعين ما يمرون به من أزمتهم، قائلا: «هما يعرفوا حاجة عننا.. وعن إننا كنا بنبات في المستشفى 4 شهور.. مش بنشوف الشارع.. غير وإحنا رايحين من عند أستاذ سمير غانم.. لـ أستاذة دلال».