تعرف على أسعار ومواصفات السيارة أم جي وسبب رفع ثمنها

شهد سوق السيارات ارتفاعا فى جميع أسعار السيارات الجديدة على المستوى المحلي، وخاصة بعدما أعلن مجموعه من وكلاء السيارات بعدم الحجز للسيارات الحديثة، وصرح عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، بأن كبار المستوردين من تجار السيارات أوقفوا عمليات الحجز على السيارات الحديثة بنسبة تصل إلى 80%.

وأكد «عبدالعاطي» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أصحاب العلامات التجارية التى أوقفت عمليات الحجز على طرازاتها هم سيارات «فولكس وسكودا وسيات ورينو وبيجو وفولفو وغيرها»، لافتا إلى أن وكلاء بعض العلامات التجارية الأخرى لم يوقفوا الحجز بشكل كامل، لكن قوائم الانتظار لديهم ممتدة لفترات طويلة تصل إلى 6 أشهر لكي يستلم العميل سيارته.

وأشار «عبدالعاطي» فى تصريحاته أن سبب ذلك هو تعطل التشغيل بالمصانع العالمية للسيارات نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية الناجمة عن عدم قدرة مصنعى أشباه الموصلات على تدبير احتياجات شركات إنتاج الأجهزة الإلكترونية، ومصنعى السيارات فى نفس الوقت، وأن مصانع السيارات أعلنت تخفيض عمليات إنتاج السيارات.

وأكد أن شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلى للعلامة التجارية إم جي في مصر، أعلنت شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات إم جي ZS بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الجاري.

أسعار السيارات أم جي sz

حيث ارتفعت أسعار طرازات إم جي ZS الفئة الأولى Classic إلى 277 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 274 ألفا و990 جنيها.

وصعدت أسعار سيارات MG ZS الفئة الثانية Comfort إلى 292 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 289 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار طرازات ام جي ZS الفئة الثالثة Luxury إلى 310 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 307 ألف و990 جنيها.

ويذكر أن السيارة MG ZS لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

مواصفات السيارة أم جي

ووفقًا للبيانات المعلنة عن MG، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية حيث يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.