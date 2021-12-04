وزيرا التنمية المحلية والزراعة في الغربية لافتتاح مشروعات خدمية (صور)

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة.

فاتتاح مجزر نص آلي

ومن المتوقع افتتاح المجزر نصف الآلي بشبشير الحصة، والمرحلة الرابعة من كورنيش طنطا، وتطوير محيط المسجد الأحمدي ووضع حجر الأساس للمجمع الإداري الطبي بأرض البوريفاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام، وعدد من القيادات البرلمانية، التنفيذية والشعبية.

محافظ الغربية يستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية لافتتاح مشروعات خدمية

ويستمع كل من وزيري التنمية المحلية والزراعة إلى عرض يقدمه الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حول المشروع، ومكوناته، ومراحل تشغيله وعمله، حيث تعد الطاقة التشغيلية للمجزر 70 رأسا في الساعة، وهي تغطي احتياجات المواطنين من قرى مركزَي طنطا والمحلة من اللحوم.

والمجزر، الذي سيُفتتح اليوم بحضور الوزيرين ومحافظ الغربية، مصمم على إمكانية زيادة طاقته التشغيلية في المستقبل، إضافة إلى الاستفادة الكاملة من فضلات وروث الحيوانات في إنتاج البيوجاز.

جدول زيارة وزيري الزراعة والتنمية المحلية لافتتاح مشروعات خدمية

ويتضمن برنامج الزيارة وضع وزيري التنمية والزراعة حجر الأساس لمجمع إداري وطبي في البوريفاج بمدينة طنطا، يعقبها تفقد أعمال التطوير بمحيط مسجد السيد البدوي بطنطا، ثم يتوجه الوزراء ومرافقوهم لزيارة أعمال تطوير الكورنيش بطنطا تلبية لرغبات المواطنين.