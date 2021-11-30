عقد أول اجتماع لجامعات وسط الدلتا بالمنصورة لتنفيذ المبادرات الرئاسية

استضافت جامعة المنصورة اليوم، أول اجتماع يجمع جامعات وسط الدلتا بقاعة خدمة المجتمع بالإدارة العامة لجامعة المنصورة، في ضوء توجيهات بشأن ضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الجامعات الواقعة في ذات النطاق الجغرافي لتقديم خدمات متكاملة وشاملة، وتفعيلًا لمقترح تكامل جامعات مصر والذي تم الموافقة عليه من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وأمانة الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

مناقشة اجتماع جامعات الدلتا لتنفيذ المبادرات الرئاسية

وناقش الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع، اجتماع جامعات الدلتا لتنفيذ المبادرات الرئاسية والقوافل التنموية بما يخدم هذه الجامعات، بحضور نواب ومنسقي جامعات وسط الدلتا وهم: الدكتور عبد الرحمن محمود الباجوري، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود مغربي عراقي، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتورة سماح طارق حافظ، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق جامعة المنصورة، والدكتورة ‏نهال عاطف صلاح الدين، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق جامعة طنطا، والدكتورة‏ نهلة السيد الجمال، الأستاذ بكلية الطب ومنسق جامعة الزقازيق، والدكتورة نرمين عدلى محمود، وكيل كلية الطب ومنسق جامعة بنها، والدكتورة إيناس على إبراهيم، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع ومنسق جامعة مدينة السادات، والدكتور ‏خالد السيد المرسى، منسق جامعة الأزهر.

التعاون بين جامعات وسط الدلتا

وتضمن الاجتماع عدد من الموضوعات والتي تتضمن كيفية التعاون بين الجامعات المشتركة في التجمع وتم التأكيد على ضرورة الاستدامة في إيفاد القوافل المتكاملة إلى المناطق الأشد احتياجا بكل من محافظات وسط الدلتا والمحافظات الحدودية، وكذلك ضرورة التعاون بين جامعات وسط الدلتا في إنجاز مشروع شامل في احدى المناطق لتوحيد الجهود وعدم تشتيتها.

اشتراك طلاب الجامعات في كافة الأنشطة والفعاليات

كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على اشتراك طلاب كل جامعة من الجامعات المشاركة في التجمع في كافة الأنشطة والفعاليات التي يتم إقامتها مع تعميم تجربة فريق طلاب المحروسة بجامعة المنصورة ومشاركته في مختلف الأنشطة المجتمعية على جامعات وسط الدلتا، بحيث تتضمن تلك الجامعات فريق يحمل نفس الاسم مع إمكانية اشتراك الخريجين في هذا الفريق وفق ضوابط محددة.

وتطرق الاجتماع إلى احتفالية جامعة المنصورة بمرور 50 عامًا على إنشائها، وتم دعوة كافة جامعات التجمع إلى المشاركة في كافة فعاليات الاحتفالية، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل 3 شهور.

حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم يوم الاثنين 7 مارس 2022 بجامعة بنها مع عقد اجتماع شهري المنسقين بجامعات وسط الدلتا، كما تم اختيار الدكتورة سماح طارق حافظ، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع بجامعة المنصورة، منسقًا عامًا للتجمع وذلك لمدة عام.