افتتاح مجزر بشبير الحصة نصف الآلي بالغربية بتكلفة 42 مليون جنيه

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المجزر نصف الآلي بشبشير الحصة بطنطا، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

42 مليون جنيه قيمة إنشاءات المجزر

واستمع اللواء محمود شعراوي والسيد القصير والدكتور طارق رحمي، إلى شرح تفصيلي من القائمين على عملية إنشاء المجزر حول مكوناته وآلية عمله، والذي تبلغ تكلفته حوالي 42 مليون جنيه، ويهدف إلى ذبح 20 رأس ماشية، و50 رأس أغنام في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة، ومقام على مساحة 30 قيراطا، بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة، والتي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، بجانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية، وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر في مختلف المحافظات.

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وأكد وزير الزراعة، اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء على الذبح خارج المجازر، مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

ًوقال «القصير»، إن أبرز ما يتميز به مشروع المجزر نصف الآلي بشبشير، أنه سيتم الاستفادة من مخلفات جميع المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة بعد تشغيله، وذلك من خلال طهيها وتقديمها للمزارع السمكية بدلاً من نقلها إلى مقلب تجميع القمامة الخاص بالمحافظة بمدينة السادات .

ومن جانبه، قال الدكتور طارق رحمي، إن المجزر الجديد سيساعد في الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، وذلك في إطار سعي المحافظة للقضاء على الذبح خارج المجازر وتوفير مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.

وأضاف «رحمي»، أنه سيتم استغلال أرض المجزر القديم لإقامة مشروعات تنموية تسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.