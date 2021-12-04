ضبط 1.8 طن حلاوة طحينية مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وكذلك من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط حلاوة طحينية مجهولة المصدر بمخزن أغذية

وتمكنت حملة تموينية أثناء مرورها على مخزن أغذية كائن على طريق «ههيا- أبوكبير» الدائري من ضبط طن و816 كيلو حلاوة طحينية مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر رقم 12205 لسنة 2021 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.

تحرير 3253 محضرا خلال شهر نوفمبر

يذكر أن مديرية التموين شنت عدد من الحملات التموينية والرقابية بنطاق المحافظة أسفرت تلك الحملات خلال شهر نوفمبر الماضى، عن تحرير 3253 منها تحرير 3213 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما اسفرت الحملات عن تحرير (1039) محضرا فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك لوجود عدد من المخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، كما تم تحرير محاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.